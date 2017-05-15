На Донеччині через обстріл бойовиків загинули понад 50 тварин (фото)

У Донецькій області в селі Новолуганське Бахмутського району в ніч з 13 на 14 травня бойовики обстріляли з артилерії тваринницький комплекс, в результаті чого загинуло понад 50 тварин.

Як повідомляє відділ комунікації ГУНП у Донецькій області, в результаті сталося загоряння покрівлі трьох будівель свинарників.

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За попередніми даними, в результаті 28 влучень по території комплексу були пошкоджені 19 будівель та 2 прибудови, загинуло понад 50 тварин. Також відбулось загоряння покрівлі трьох свинарників.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, ситуація у зоні проведення АТО впродовж минулої доби залишалась напруженою, однак відносно стабілізувалась. Російсько-терористичні війська 49 разів відкривали вогонь по позиціях ЗС України вздовж усієї лінії розмежування.