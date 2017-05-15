Бойовики відновили обстріли позицій ЗСУ з важкої артилерії – ІС

За даними групи "ІС", в районі Бахмутської траси (Луганськ – Северодонецьк) вздовж Сіверського Дінця окупанти знову почали активно використовувати 120-мм міномети, бронетехніку і 122-мм артилерію.

Так, в районі Кримського одиночна БМП-1 під прикриттям вогню великокаліберних кулеметів і 82-мм мінометів намагалася з декількох позицій вразити інженерні укріплення на одному з опорних пунктів ЗСУ.

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Фіксувався короткий наліт з 122-мм артилерії (3-х гарматна батарея 122-мм гармат-гаубиць Д-30А) на передові позиції ЗСУ з позицій південніше Пришиба (до 20-і снарядів).

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штабу АТО, з початку доби бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, двоє українських воїнів отримали поранення.