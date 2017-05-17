Бойовики обстріляли три будинки в Авдіївці (фото)

10:02, 17 травня 2017
Війна
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З початку року в місті було пошкоджено понад 500 помешкань.

Три житлових будинки у Авдіївці були пошкоджені через обстріл бойовиків / Facebook Наталії Шиман

Сьогодні вранці бойовики обстріляли в Авдіївці три житлових будинки. В результаті обстрілу ніхто не постраждав, проте будівлі отримали пошкодження різного ступеня. Про це у Facebook повідомила прес-секретар поліції Донецької області Наталя Шиман.

«Ранок в Авдіївці. Пошкоджено 3 будинки по вулиці Спортивній», - написала вона.

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«З початку року в місті пошкоджено понад 500 осель - житлових будинків і квартир - мирних жителів», - додала представник поліції.

Як повідомляв УНІАН, напередодні ввечері в поліції інформували, що в результаті обстрілу бойовиками Авдіївки пошкоджений один приватний будинок.

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Теги: #обстріл бойовиками Авдіївки#обстріл Авдіївки