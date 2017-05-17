Бойовики обстріляли три будинки в Авдіївці (фото)
10:02, 17 травня 2017Війна
274 0
З початку року в місті було пошкоджено понад 500 помешкань.
Три житлових будинки у Авдіївці були пошкоджені через обстріл бойовиків / Facebook Наталії Шиман
Сьогодні вранці бойовики обстріляли в Авдіївці три житлових будинки. В результаті обстрілу ніхто не постраждав, проте будівлі отримали пошкодження різного ступеня. Про це у Facebook повідомила прес-секретар поліції Донецької області Наталя Шиман.
«Ранок в Авдіївці. Пошкоджено 3 будинки по вулиці Спортивній», - написала вона.
Читайте такожМісія ОБСЄ зафіксувала певне зниження рівня насильства на Донбасі
«З початку року в місті пошкоджено понад 500 осель - житлових будинків і квартир - мирних жителів», - додала представник поліції.
Як повідомляв УНІАН, напередодні ввечері в поліції інформували, що в результаті обстрілу бойовиками Авдіївки пошкоджений один приватний будинок.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter