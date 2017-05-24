Бойовики вели вогонь по Мар'їнці в районі однієї зі шкіл

Окупанти обстріляли Мар'їнку в районі однієї зі шкіл. Вчителі завели дітей в бомбосховище.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

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«Щойно російські окупанти обстріляли Мар'їнку в районі 2-ї школи. Вчителі швидко завели дітей в бомбосховище. Коли обстріли вщухли, діток розвезли на автобусах по домівках. За попередньою інформацією є одне влучення в приватний будинок по вулиці Прокоф'єва. Інформація уточнюється», - повідомив він.

Нагадаємо, раніше на Донбасі бойовики обстріляли авто з мирними жителями на трасі до Красногорівки.