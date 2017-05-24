Бойовики обстріляли Мар'їнку, є руйнування будинків

Сьогодні через обстріл з боку окупантів призупинялась робота КПВВ «Мар'їнка». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Під час сьогоднішнього обстрілу Мар'їнки було пошкоджено два приватні будинки. В будинку на вулиці Шевченка повністю знищено дах. У будинку по вулиці Прокоф'єва зруйновано стіни. На КПВВ на в'їзді з тимчасово непідконтрольної території осколками пошкоджено три автівки. На щастя, ніхто з людей не постраждав. На деякий час було зупинено роботу КПВВ. Зараз роботу пункту в'їзду-виїзду "Мар'їнка" відновлено», - написав Жебрівський.

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