Місія ОБСЄ виявила у бойовиків заборонені самохідні гаубиці "Гвоздика"

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) зафіксувала заборонені Мінськими угодами 122-мм самохідні гаубиці «Гвоздика» на окупованій території Донецької області.

Про це йдеться у звіті місії, оприлюдненому на сайті ОБСЄ.

Як зауважили спостерігачі, СММ продовжувала моніторинг відведення озброєння, яке передбачене низкою документів, погоджених у Мінську, і зокрема Меморандумом, Комплексом заходів з виконання мінських угод і доповненням до нього про відведення озброєння калібром до 100 мм.

"У непідконтрольних урядові районах, за 2,5 км на північний схід від с. Заїченко (26 км на північний схід від Маріуполя), члени патруля місії бачили 2 самохідні гаубиці (2С1 «Гвоздика», 122 мм), що були розвернуті в південно-західному напрямку, розміщення яких там є порушенням лінії відведення", - йдеться у звіті.

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"23 травня в непідконтрольних урядові районах члени патруля місії бачили на західній околиці Луганська зенітну установку (ЗУ-23), встановлену на вантажівці військового типу (модифікація «Урал»), яка рухалася на схід автошляхом M04, а 24 травня в тому ж районі бачили 5 броньованих машин типу БТР, що рухалися на північ", - поінформували в місії.

"Окрім того, спостерігачі бачили MT-ЛБ у с. Заїченко (93 км на південь від Донецька). На основі даних повітряного спостереження 23 травня виявлено три ББМ невстановленого типу неподалік с. Сокільники (38 км на північний захід від Луганська)", - заявили спостерігачі.

Також вони зауважили, що на окупованій території Луганської області бачили фрагменти мінометної міни та ракети від "Градів".

"У підконтрольному «ЛНР» районі на південь від мосту в Станиці Луганській команда СММ знову бачила фрагменти мінометної міни калібру 82 мм і ракети реактивної системи залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм) на асфальтовій дорозі за 250 м на північ від пам’ятника князю Ігореві", - йдеться у звіті.