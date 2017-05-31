Бойовики на Донбасі масово звільняються через низьку зарплату - розвідка

14:05, 31 травня 2017
Війна
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Також причиною звільнень є зневажливе ставлення "командирів".

Ілюстрація / REUTERS

Через низьку зарплату та зневажливе ставлення командирів бойовики, що дислокуються у Новоазовську Донецької області, масово пишуть рапорти на звільнення.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"На кінець травня цього року у з’єднаннях і частинах російських окупаційних військ зросла кількість військовослужбовців, які подають рапорти на дострокове розірвання контрактів внаслідок невдоволення низьким рівнем грошового забезпечення та зневажливим ставленням до них з боку командирів (кадрових військовослужбовців ЗС РФ)", - йдеться у повідомленні.

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За інформацією розвідки, зокрема, звільнитись намагаються військовослужбовці ланки “рядовий – сержант”, а також молодші офіцери, у першу чергу ті, які були завербовані з місцевого населення. Зокрема, у 9 окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК 15 військовослужбовців з числа зазначених категорій подали рапорти на звільнення і, очікуючи рішення про звільнення, відмовляються повертатись на передові позиції або виконувати інші завдання, що стосуються виконання бойових завдань.

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Теги: #розвідка#бойовик ДНР