Доба в зоні АТО: ворог 77 разів відкривав вогонь, четверо українських бійців поранені

Минулої доби окупанти значно збільшили кількість обстрілів, зокрема вони 77 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, четверо бійців зазнали поранень.

Як повідомляється у зведенні прес-центру штабу антитерористичної операції за минулу добу станом на 06.00 годину 6 червня, обстановка у зоні проведення АТО знову ускладнилась.

На окремих ділянках лінії зіткнення російсько-терористичні бандформування відчутно підвищили інтенсивність та щільність вогню. Все частіше бойовики під час обстрілів застосовували важке артилерійське озброєння, зокрема, один раз і реактивні системи залпового вогню.

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На Приморському напрямку вчора зафіксовано найбільше ворожих обстрілів - 39. Вперше за декілька останніх днів бойовики застосували реактивні системи залпового вогню. Сталось це в районі Богданівки. Там противник одночасно бив по українських позиціях і зі 120-мм мінометів. На тому ж напрямку з мінометів калібру 120 мм бандформування вели вогонь по українських воїнах, котрі тримають оборону поблизу з Чермалика та Красногорівки. Окрім того, біля Чермалика найманці використовували ствольну артилерію калібру 122 мм. Неспокійно вчора було й неподалік Водяного, Широкиного, Павлополя, Новотроїцького, Гнутового, Талаківки й Мар'їнки, де противник неодноразово обстрілював опорні пункти ЗСУ зі стрілецької зброї, гранатометів та й мінометів калібру 82 мм.

На Донецькому напрямку незаконні збройні формування 26 разів відкривали вогонь по українських воїнах. Найгарячіше залишається у передмісті Авдіївки, де бойовики систематично вели по укріпленнях сил АТО щільний вогонь з мінометів калібру 120 й 82 мм, танкових гармат та менш потужного піхотного озброєння. Окрім того, із заборонених мінометів та озброєння танку окупанти били по опорних пунктах ЗСУ поблизу Пісків. Неспокійно було також в районі Зайцевого, Новгородського, Верхньоторецького, Опитного та Невельського.

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Також окупанти активізувались на Луганському напрямку. Вчора вони з мінометів калібру 120 мм декілька разів вели вогонь по бійцях ЗСУ, котрі тримають оборону в районі Кримського, Кряківки та Новотошківського. Також укріплення українських бійців біля Кримського потрапили під ворожий обстріл зі 122-мм артилерії. Окрім того, бойовики час від часу застосовували стрілецьку зброю і гранатомети неподалік Станиці Луганської, станції Донець, Новоолександрівки та Попасної. Неподалік Новолександрівки також зафіксовано використання бойовиками мінометів калібру 82 мм.