Черговий "гумконвой" із Росії виїхав на Донбас

Черговий "гумконвой" з Росії виїхав на непідконтрольну територію Донбасу. Про це повідомляє МНС РФ.

"66-та колона МНС Росії з гуманітарною допомогою для Донбасу вирушила у бік російського кордону. Автомобілі везуть понад 500 тонн гуманітарних вантажів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що колона пройде у два пункти призначення – Луганську і Донецьку області України. Перед прибуттям на державний кордон, колона розділиться на дві частини, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, триває інженерне облаштування кордону на ділянці відповідальності прикордонного управління ФСБ РФ по Ростовській області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

"Так, з метою протидії нелегальній міграції, недопущення переміщення зброї та контрабанди з "ЛДНР" в обхід прикордонного пункту пропуску "Донецьк" (навпроти тимчасово контрольованого бойовиками пункту пропуску "Ізварине"), на обох флангах пункту пропуску проводяться роботи зі встановлення загороджувального паркану", - йдеться в його повідомленні.