Росія відгороджується від Донбасу парканом - ІС

Триває інженерне облаштування кордону на ділянці відповідальності прикордонного управління ФСБ РФ по Ростовській області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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"Так, з метою протидії нелегальній міграції, недопущення переміщення зброї та контрабанди з "ЛДНР" в обхід прикордонного пункту пропуску "Донецьк" (навпроти тимчасово контрольованого бойовиками пункту пропуску "Ізварине"), на обох флангах пункту пропуску проводяться роботи зі встановлення загороджувального паркану", - йдеться в його повідомленні.

Раніше Тимчук повідомляв, що на Донбасі активізувалися "чорні копачі", половина з них - росіяни.