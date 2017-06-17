Бойовики сьогодні ввечері обстріляли житловий сектор селища Бердянське

Бойовики сьогодні ввечері обстріляли житловий сектор населеного пункту Бердянське, що поблизу Маріуполя.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook з посиланням на українську сторону СЦКК.

Обстріл селища відбувся близько 18-ої години. Бойовики застосували зброю, заборонену Мінськими домовленостями.

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Внаслідок обстрілу місцеві жителі не постраждали, проте виникла пожежа в житловому будинку, що на вулиці Морській.

В Бердянському працює спостережна група української сторони СЦКК.

«Такими діями НЗФ ОРДО вкотре демонструють прагнення до подальшого загострення конфлікту та відверте нехтування Мінськими домовленостями», - наголошує українська сторона СЦКК.