Бойовики сьогодні ввечері обстріляли житловий сектор селища Бердянське
Обстріл селища відбувся близько 18-ої години. Бойовики застосували зброю, заборонену Мінськими домовленостями.
Бойовики сьогодні ввечері обстріляли житловий сектор населеного пункту Бердянське, що поблизу Маріуполя.
Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook з посиланням на українську сторону СЦКК.
Обстріл селища відбувся близько 18-ої години. Бойовики застосували зброю, заборонену Мінськими домовленостями.
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Внаслідок обстрілу місцеві жителі не постраждали, проте виникла пожежа в житловому будинку, що на вулиці Морській.
В Бердянському працює спостережна група української сторони СЦКК.
«Такими діями НЗФ ОРДО вкотре демонструють прагнення до подальшого загострення конфлікту та відверте нехтування Мінськими домовленостями», - наголошує українська сторона СЦКК.