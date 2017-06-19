З початку доби в зоні АТО поранено двох українських бійців

З початку доби бойовики 21 обстріляли позиції сил антитерористичної операції, внаслідок чого двоє українських військових отримали поранення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

Читайте такожНа Донбасі затримали чергових російських військових, які "заблукали" - Размазнін"Оперативна обстановка в районі проведення АТО впродовж сьогоднішнього дня суттєвих змін не зазнала. Підрозділи російсько-терористичних військ продовжують вести вогонь по позиціях ЗС України вздовж усієї лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, найбільш активно противник сьогодні вдавався до збройних провокацій на Приморському та Луганському напрямках.

Зокрема, на Приморському напрямку вночі незаконні збройні формування відкривали вогонь невисокої інтенсивності з мінометів калібру 82 мм по укріпленнях сил АТО поблизу Павлополя. З гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник неодноразово обстрілював наші опорні пункти в районі Широкиного, Водяного, Талаківки та Березового. Окрім того, неподалік Талаківки українських воїнів обстрілював ворожий снайпер.

На Донецькому напрямку окупанти ще до світанку тричі обстрілювали з великокаліберних кулеметів та гранатометів підрозділи сил АТО, які тримають оборону у південному передмісті Авдіївки. А вже по опівдні проросійські бандформування здійснили обстріл наших позицій в районі н.п. Новолуганське, що на Світлодарській дузі. Там під прикриттям вогню зі станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів й стрілецької зброї українських захисників намагався поцілити снайпер.

На Луганському напрямку перша ворожа збройна провокація була зафіксована вночі поблизу Станиці Луганської, де бойовики відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Згодом загарбники двічі щільно били з гранатометів різних систем по опорних пунктах сил АТО, що розташовані неподалік Новозванівки. Від 11.00 години дня і до цього часу противник знову активізувався в районі Бахмутської траси - там підрозділи російсько-окупаційних військ вже декілька разів відкривали вогонь по наших оборонних укріпленнях в районі Кримського, противник застосовував 120-мм й 82-мм міномети та піхотне озброєння.