АТО на Донбасі хочуть замінити військовою операцією - нардеп

Відбулося засідання робочої групи з доопрацювання законопроекту "Про особливості державної політики щодо відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей України", раніше анонсованого секретарем РНБО Турчиновим. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив нардеп, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Робота над законопроектом закінчується (йде узгодження деяких деталей), незабаром, пообіцяв депутат, його побачать його у Раді.

За словами Тимчука, на сьогоднішні реалії знайшли "гібридну відповідь" у вигляді цього законопроекту, коли українська армія може використовуватися для звільнення окупованих територій росіянами без юридичного стану війни з РФ.

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Кроки Росії, наголосив координатор ІС, змушують Київ форсувати питання визнання територій "ЛДНР" окупованими й переформатувати АТО, оскільки поняття деокупації та антитерористичної операції несумісні.

Тимчук розповів, що АТО пропонують замінити по суті військовою операцією, керованою не СБУ (як зараз, в режимі АТО), а Оперативним штабом.

"Загальне керівництво Оперативним штабом буде здійснювати президент як Верховний Головнокомандувач, з питань оборони також керівництво здійснює Генштаб. Президентові надається право як вирішувати питання використання сил та засобів ЗСУ в операції, так і залучати інші силові структури, але під керівництвом військових. Усі нинішні військово-цивільні адміністрації або військові адміністрації у разі створення останніх також "замикаються" на Оперативному штабі", - заявив нардеп.

Також він додав, що законопроект в руслі нинішнього законодавства дозволяє вводити воєнний стан на розсуд президента України.

Крім того, наголосив Тимчук, ухвалення цього законопроекту не означає відмову України від Мінська.

"Навпаки, після фактичної відмови Росії від Мінських угод, прийняття цього законопроекту і переформатування АТО дозволить вдихнути життя в Мінський процес, зміцнивши найважливішу складову – ту, що стосується питань безпеки", - підсумував депутат.