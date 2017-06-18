Ситуація в зоні АТО залишається напруженою: п'ятеро українських військових поранені

За минулу добу проросійські збройні бандформування 66 раз порушували умови припинення вогню. В результаті бойових дій п'ятеро бійців сил АТО отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Відзначається, що майже третина обстрілів велася з артилерійського озброєння.

На Приморському напрямку 28 разів протягом вчорашнього дня незаконні формування відкривали вогонь по опорним пунктам сил АТО. Під вогонь зі 120-мм мінометів вчора потрапили позиції в районі Гранітного, Чермалика і Широкіно. По Широкіному окупанти били з танка. Крім того, за українським військовим, які тримають оборону біля Новоселівки Другої, орієнтовно з тимчасово окупованої Григорівки загарбники випустили майже півтора десятка артилерійських снарядів з 122-мм гаубиць. З менш потужних вогневих засобів, гранатометів і стрілецької зброї, бойовики неодноразово відкривали вогонь по укріпленнях сил АТО поблизу Павлополя, Славного, Гнутового, Тарамчука, Талаківки, Водяного, Мар'їнки, Красногорівки та ін.

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На Донецькому напрямку, обстрілявши ще на початку минулої доби зі 152-мм артилерійських систем район Авдіївки і ділянка території неподалік н. п. Калиново, бойовики обстрілу не припинили. Протягом дня і ввечері противник неодноразово вів вогонь по позиціях сил АТО біля Авдіївки з танка, мінометів різних калібрів і піхотного озброєння. Також під досить щільним мінометним вогнем вчора опинилися українські укріплення біля Новгородського. Крім того, порушення бандформуваннями умов припинення вогню були зафіксовані в районі Верхньоторецького, Зайцево, Кам'янки, Новоселівки, Новолуганського. Там окупанти застосовували весь спектр наявного у них неартиллерийского озброєння - протитанкові ракетні комплекси, озброєння БМП і БТР, гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Всього на цьому напрямку зафіксовано 17 ворожих збройних провокацій.

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На Луганському напрямку зафіксований 21 факт використання противником зброї проти українських військових. Ситуація ускладнилася вже в другій половині дня і увечері, коли позиції в районі Кримського і Катеринівки неодноразово були обстріляні супротивником з 120-мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів. Також під ворожий мінометний вогонь вчора потрапили зміцнення поблизу Троїцького, Трьохізбенки і Старого Айдару. З менш потужного піхотної зброї та озброєння БМП, проросійські бандформування вчора кілька разів били по українських бійців, які тримають оборону неподалік Станиці Луганської, Новоолександрівки і Дінця.

Нагадаємо, вчора ввечері бойовики з мінометів вкотре обстріляли житлові будинки мирних жителів населеного пункту Бердянське недалеко від Маріуполя. Разружен будинок.