В Україні ліквідували невідповідність у зарплатах прикордонників, які беруть участь в АТО – ДПСУ

В Україні ліквідували диспропорцію у виплаті коштів за участь в антитерористичній операції між військовослужбовцями Збройних Сил та Державної прикордонної служби. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Читайте такожНа Донбасі прикордонники затримали бойовика, який охороняв українських військовополоненихЗазначається, що наказом Міністерства внутрішніх справ було внесено зміни до Інструкції про порядок і розміри виплати винагороди військовослужбовцям Держприкордонслужби за безпосередню участь у військових конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду.

Документ передбачає збільшення діючих розмірів винагороди починаючи з 1 квітня цього року.

«Тепер прикордонники, які перебувають на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону отримуватимуть до 7500 грн, а в інших місцях дислокації в межах визначеного району воєнного конфлікту - до 3500 грн.

Як наголосили в ДПСУ, для реалізації норм наказу адміністрація відомства вже профінансувала органи охорони державного кордону Східного регіонального управління для здійснення доплати винагороди за квітень та травень 2017 року.

«Нині належні суми винагороди військовослужбовцям вже виплачені», - додали в Держприкордонслужбі.