Порошенко заявив про атаки бойовиків на цивільні об’єкти Донбасу

Президент Петро Порошенко заявляє про загострення ситуації на фронті й атаки російсько-окупаційних військ на цивільні об’єкти Донбасу. Про це Порошенко повідомив сьогодні журналістам у Брюсселі.

Читайте такожНапад бойовиків на місію ОБСЄ є грубим порушенням "Мінська" – українська сторона СЦКК«Останнім часом ситуація на фронті загострилася. Ми бачимо, що відбуваються атаки на представників СММ ОБСЄ», - сказав він.

«Сьогодні активізувалися атаки на цивільні об’єкти, і реакція наших партнерів з ЄС така сама, як і наших партнерів із США, що санкції будуть продовжуватись», - додав президент.

За його словами, ці питання обговорювались з президентом Ради ЄС Дональдом Туском, з лідерами європейських держав та членами Європейської народної партії, включно з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, лідерами Іспанії, Хорватії та багатьох інших країн.