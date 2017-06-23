Бойовики посилюють свої позиції в районі Крутої Балки – ІС

В зоні АТО відзначається посилення російсько-терористичних сил на позиціях в районі висоти 247.2 в районі Крутої Балки.

Як повідомляє «Інформаційний спротив», в цьому районі спостерігалося прибуття живої сили і озброєння (прибули вантажівки, з яких вивантажили 2 од. 82-мм автоматичних мінометів типу 2Б9 «Волошка», особового складу – близько взводу). Крім того, на північ від Крутої Балки відзначаються нові приховані і замасковані позиції окупантів (рівня ВОП) з капонірами для 4-х ББМ.

На приморському напрямку в Безіменному окупанти розширюють і переобладнують парк бойової техніки. Відзначається прибуття ще 4-х одиниць МТ-ЛБ і не менше 7 вантажівок армійського типу (в основному Урали).

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В районі Макіївки, за мікрорайоном Червоногвардійський, окупанти в темний час доби об'їзною дорогою переганяли своїм ходом на південний напрямок засоби ППО - 1 зенітний ракетний комплекс «ОСА-АКМ» та 2 од. МТ-ЛБ з ЗРК «Стріла-10М», також - Камаз і 4 Уралу з живою силою і боєприпасами.

В район «Бахмутської траси» противник перекатом підтягує ще одну роту зі складу «4-й омсбр», з метою доведення своїх сил на ділянці від Донецького до Сокільників до рівня повнокомплектного батальйону 3-х ротного складу з бронетехнікою і засобами посилення (останні представлені двома танковими взводами, які поперемінно оперують у балках в районі Донецького і схід Кіровська, прибуваючи в першу лінію «за викликом», а також частиною артгруппы бригади).