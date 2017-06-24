Турчинов розповів про зрив бойовиками "хлібного перемир’я" на Донбасі

Російсько-окупаційні війська зривають домовленість про припинення вогню на час жнив.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив сьогодні на брифінгу після відкриття нового відділу прикордонної служби у Харківській області.

“Протягом цієї доби вогонь знову не припинявся, знову були проведені обстріли”, - сказав Турчинов.

Він наголосив, що бойовики не більш як півдоби дотримуються домовленостей про припинення вогню на Донбасі.

“Що стосується припинення вогню, на превеликий жаль, за останні два місяці - це третя чи четверта домовленість про припинення вогню. Вони постійно порушуються з боку російських гібридних військ. Я не пам’ятаю жодної домовленості, яку б вони дотримували. Не більше півдоби тримаються ці домовленості, і вони починають їх порушувати”, - сказав Турчинов.

Він зазначив, що цього тижня окупанти дещо зменшили кількість обстрілів завдяки інтенсивній роботі спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

“Цей тиждень трошки було зменшення вогню з боку агресора, але воно було пов’язано не з тим, що у них сумління пробудилося, а з тим, що дуже активно працювала моніторингова місія ОБСЄ”, - наголосив секретар РНБО.

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Як повідомляв УНІАН, 21 червня Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі підтримала звернення місцевих рад про необхідність дотримання режиму тиші на час збирання врожаю з 24 червня. Передбачено встановлення режиму повного припинення вогню вздовж усієї лінії зіткнення на період з 24 червня по 31 серпня.