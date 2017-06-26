Військові кажуть, що бойовики можуть спробувати штурмувати їх на Луганщині

У зоні АТО затримали групу диверсантів-розвідників. Загалом це шестеро бойовиків. Про це заявила українська сторона "Спільного центру з контролю та координації". Там попереджають про спроби ворога зірвати перемир'я та про можливі теракти проти мирного населення. Зокрема, на луганському напрямку, йдеться в сюжеті ТСН.

"Стріляти стали менше, але кожен день і калібр помінявся. То 120 прилітали, а зараз менші - 82 почали", - розповідає один з бійців.

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Менше як півдесятка обстрілів по всьому фронту від самого початку і аж до настання сутінків у неділю. І в п'ятеро більше - вже чверть сотні вогневих провокацій бойовиків станом на ранок понеділка.

Бійці, які перебувають у районі Троїцького, кажуть, що повноцінного і стовідсоткового "хлібного перемир'я" взагалі не було.

Про високу ймовірність штурмових дій ворога на Луганщині хлопці зізнаються, що їм відомо. Цілодобово, кажуть, спостерігають, як чужинці кожного дня роблять підриви, розбудовуючи власну лінію укріплень і припускають, вона може бути не лише захисного гатунку.

Як повідомляв "Інформаційний спротив", вже в 2018 році російські військові можуть почати захоплення всієї Луганської області, щоб отримати контроль над її інфраструктурою.