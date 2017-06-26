Комбриг розповів подробиці знешкодження ДРГ бойовиків під Жолобком (фото)

24 червня ДРГ терористів під керівництвом кадрового російського офіцера капітана Щербака Олександра Олександровича з позивним "Алекс" висунулася з району села Жолобок у глибину позицій 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади ЗСУ. Ці наміри були своєчасно виявлені підрозділами військової частини, йдеться у заяві Клочкова на Facebook-сторінці 93-ої ОМБр.

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"Обійшовши ворога та маючи тактичну перевагу, наші військовослужбовці запропонували супротивнику скласти зброю без бою, гарантуючи життя та безпеку. Командир групи та снайпер здійснили спробу збройного опору та були ліквідовані у ближньому вогневому бою, але не ножами, сокирами чи списами, як подали це окремі ЗМІ", - розповів комбриг.

Він додав, що решта – сапер, снайпер і два кулеметники затримані. Один з них – 22-річний громадянин Російської Федерації, мешканець Алтайського краю.

"Як трофеї взято зброю, яка вироблена та перебуває на озброєнні в армії Російської Федерації, зокрема, гвинтівку СВД 1994 року випуску з пластмасовими прикладом та цівкою; спорядження нового зразка, розроблено для російських диверсійних груп та інші речі", - йдеться у повідомленні.

Наразі щодо затриманих проводяться слідчі дії, а в "ЛНР" відмовилися їх визнавати, назвавши "курсантами Харківського інституту МВС".

Як повідомляв УНІАН, у районі проведення АТО українські військові знешкодили ДРГ противника. Чотирьох бойовиків затримано, а ще двох - командира та одного з диверсантів, які чинили злісний опір військовим, - ліквідовано.

У свою чергу, журналіст Юрій Бутусов писав, що на Донбасі українські бійці 20-го батальйону знищили ворожий патруль холодною зброєю.