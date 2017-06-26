Успішні операції ЗСУ на Донбасі: наші бійці знищили ворожий патруль ножами та взяли полонених

На Донбасі українські бійці 20-го батальйону знищили ворожий патруль холодною зброєю. Про це на своїй сторінці у Facebook написав військовий журналіст Юрій Бутусов.

Бутусов написав, що наші військові знищили патруль ножами.

«24 червня воїни 20-го мотопіхотного батальйону виявили розвідувальну групу противника, який здійснювала розвідку наших позицій. Виявивши противника і використовуючи фактор раптовості, бійці 20-го батальйону холодною зброєю знищили двох найманців, а чотирьох захопили в полон. Подвиг навіть за мірками нашого героїчного часу. Командування батальйону представляє героїв, які виявили мужність і холоднокровність, до державних нагород», - написав він.

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Крім того, він зазначив, що воїни провели дві успішних операції на Бахмутській трасі в районі Слов’янська.

«23 червня підрозділи 1-го батальйону в ході пошукових дій ліквідували в районі села Жолобок розвідувальний патруль зі складу 4-ї мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу окупаційних російських військ. Згідно російським інформаційним зведенням, противник підтверджує 23 червня знищення трьох найманців у цьому районі - позивні "Кок", "Фан" і "Кавказ" (заявлене справжнє ім'я - Шульга Микола)», - написав Бутусов, додавши, що «Ці повідомлення підтверджуються радіоперехватом. В ході бою наш розрахунок ПТРК знищив БМП-2 противника, що супроводжувала патруль», - написав Бутусов.

Журналіст також повідомив, що артилерія противника 23-24 червня відкривала вогонь по наших позиціях, порушуючи умови перемир'я, у відповідь українська артилерія була змушена відкрити контрбатарейний вогонь.

Як повідомляв УНІАН раніше, у зоні АТО бойовики обстрілюють військових з кулеметів та БМП. Тенденція щодо підвищення ворожої вогневої активності у темну пору доби залишається незмінною. Відносна стабілізація від вчорашнього ранку спостерігається лише на Приморському напрямку. Натомість, найбільш інтенсивні обстріли, зокрема й з артилерії, відбулись на Луганщині.

Крім того, як повідомив координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook, в Олександрівці (західна околиця Донецька) і районі Трудівські (Петровський район Донецька) зафіксовано прибуття груп снайперів із РФ.

"За зовнішніми ознаками - якути або буряти", - написав Тимчук.