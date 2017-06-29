Голова МЗС Німеччини закликав продовжити "хлібне перемир'я" на Донбасі

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель у середу, 28 червня, закликав Україну та проросійських бойовиків на Донбасі продовжити "хлібне перемир'я", оскільки це може допомогти дійти політичного рішення у конфлікті.

Про це міністр заявив на спільній зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим прес-конференції в Краснодарі, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

"Мені досі ніхто по-людськи не зміг пояснити, чому (перемир'я - ред.) робиться тільки на час збору урожаю", - зазначив Габріель.

Міністр також вважає важливим запобігти будь-якому погіршенню умов життя на Донбасі і додав, що Німеччина готова допомагати з відбудовою регіону.

У ході прес-конференції в Краснодарі Зігмар Габріель, серед іншого, закликав скорочувати витрати на озброєння у світі та запобігти новій гонитві озброєнь між Росією та США. Німецький міністр запевнив, що війська НАТО, розміщені в країнах Балтії, не становлять для Росії загрози. Габріель також закликав якомога швидше провести зустріч президента Росії Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом. Зокрема - для обговорення ситуації в Сирії.

Як повідомляв УНІАН, раніше Габріель заявляв, що у Берліна немає підстав для оптимізму щодо ситуації на Донбасі. Втім, він пообіцяв продовження зусиль задля встановлення миру на сході України.