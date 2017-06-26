У Кремлі вже згодні "на ту форму зустрічі" Путіна з Трампом, яка "зручна для американців"

У Кремлі заявили, що готові «на ту форму зустрічі» президентів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна в Гамбурзі в рамках саміту «Великої двадцятки», яка «зручна для американців».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

На запитання, який формат зустрічі з Трампом найкращий для Кремля, Пєсков відповів, що «протокольний бік вторинний у цьому випадку, оскільки йдеться про можливість першого особистого спілкування двох президентів».

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Він нагадав, що Трамп і Путін разом перебуватимуть на одному заході в одному місті - саміті «Великої двадцятки» в Гамбурзі 7-8 липня, тому можливість зустрічі буде.

«У якій протокольній формі відбудеться ця зустріч, я думаю, що тут російська сторона, безумовно, буде готова на ту форму зустрічі, яка буде зручна для американців», - сказав Пєсков.

Він наголосив, що форма зустрічі «вторинна», і закликав дочекатися саміту.

Також Пєсков додав, що конкретних напрацювань цієї зустрічі немає.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко в інтерв'ю низці українських телеканалів 25 червня висловив надію, щоТрамп під час першої зустрічі з Путіним переконає його в безперспективності спроб тиску на Україну. «Ми стоїмо за збереження «нормандського формату» і Мінських домовленостей, і будемо тільки вітати, й отримали підтвердження цього - підвищення ролі США в цьому процесі, використання, якщо хочете, першого факту зустрічі, яка, я не знаю, коли вона відбудеться, американського президента з президентом Путіним, для того, щоб переконати Путіна в абсолютній безперспективності спроб тиску на Україну», - сказав Порошенко.

Зустріч Порошенка і Трампа відбулася 20 червня у Вашингтоні.