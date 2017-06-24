"Хлібне перемир'я" в зоні АТО: двоє військових загинули, ще двоє поранені

Читайте такожСилы АТО готовы к "хлебному перемирию" в Донбассе, но будут действовать адекватно в случае штурма оккупантов - Минобороны

У ході бойових дій двоє військовослужбовців Збройних сил України загинули. Один воїн внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення. Ще один боєць сил АТО зазнав бойової травми. Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

Читайте такожСили АТО готові до "хлібного перемир’я" на Донбасі, але діятимуть адекватно у разі штурму окупантів - Міноборони«Незважаючи на досягнуті днями домовленості про дотримання перемир'я з сьогоднішнього дня, 24 червня, російсько-терористичні бандформування все ж не спромоглись в повному обсязі виконати взяті на себе зобов'язання. З початку доби бойовики 6 разів відкривали вогонь по підрозділах сил АТО. Втім, такі порушення зафіксовані лише на Донецькому та Луганському напрямках. На Приморському напрямку окупанти зброї сьогодні не застосовували. Переважно бандити здійснювали обстріли ще до 8.00 ранку», - сказано у повідомленні.

На Донецькому напрямку проросійські озброєні банди двічі били по позиціях Збройних сил України. Зокрема, ще вночі бойовики обстріляли один з опорних пунктів у південному передмісті Авдіївки зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. З такого ж озброєння, а також з протитанкових гранатометів, противник на світанку вів вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО поблизу Верхньоторецького.

На Луганському напрямку незаконні збройні формування ще на початку доби здійснили обстріл невисокої щільності позицій ЗСУ в районі Катеринівки із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм. Також вночі та вже на початку другої половини дня противник двічі з автоматичних станкових гранатометів обстріляв українських воїнів, котрі тримають оборону в районі Кримського. Окрім того, ще зранку окупанти зі стрілецької зброї били по укріпленнях сил АТО неподалік Троїцького.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі підтримала звернення місцевих рад про необхідність дотримання режиму тиші на час збирання врожаю з 24 червня. Передбачено встановлення режиму повного припинення вогню вздовж усієї лінії зіткнення на період з 24 червня по 31 серпня.