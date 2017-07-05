Місія ОБСЄ на окупованій території Донеччини виявила шість гаубиць "Гвоздика"

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що на окупованій території Донеччини помітили шість гаубиць "Гвоздика".

Про це йдеться у звіті місії станом на 19:30 3 липня, який опубліковано сьогодні на сайті ОБСЄ.

«Місія відзначила наявність озброєння, яке вона не змогла верифікувати як відведене, оскільки умови його зберігання не відповідають критеріям, передбаченим у повідомленні від 16 жовтня 2015 року. У контрольованих районах "ДНР" за (визначеними) координатами відведення СММ побачила шість 122-мм самохідних гаубиць 2С1 «Гвоздика», - йдеться у звіті.

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Також сказано, що спостерігачі не змогли потрапити у два місця розміщення відведеного важкого озброєння на території бойовиків "ДНР" через обмеження у галузі безпеки, але змогли побачити вищезазначене озброєння з певної відстані.

Разом з тим, зазначається, що, за доступними СММ даними повітряного спостереження, 26 червня було виявлено 14 бронетранспортерів, 8 з яких було помічено вперше, а також 21 військову вантажівку неподалік міста Кальміуське (колишня назва Комсомольське, за 42 км на південний схід від Донецька).