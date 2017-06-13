Місія ОБСЄ зафіксувала гаубиці окупантів поблизу лінії розмежування

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що зафіксувала гаубиці на окупованих територіях Донбасу неподалік від лінії розмежування.Про це йдеться у звіті місії.

Читайте такожВ ОБСЄ повідомили про поранення цивільних по обидва боки лінії розмежування "У непідконтрольних урядові (України) районах 11 червня члени патруля місії зафіксували 2 нерухомі самохідні гаубиці (2С1 «Гвоздика», 122 мм) приблизно за 3 км на північний схід від с. Заїченко (26 км на північний схід від Маріуполя), що є порушенням ліній відведення", - сказано у звіті.

"У непідконтрольних урядові районах, а саме в мікрорайоні «Трудівські» Петровського району Донецька, 9 червня спостерігачі бачили свіжі сліди від гусеничних машин військового типу на ділянці вул. Віктора Гюго протяжністю приблизно 1 км, а також один МТ-ЛБ приблизно за 3 км на північний схід від Заїченко", - додали спостерігачі.

"11 червня біля блокпоста «ЛНР» на південь від підконтрольного урядові м. Щастя (20 км на північ від Луганська) СММ зафіксувала недавно викопані траншеї. Спостерігачі бачили, як землерийна машина (ПЗМ-2) викопувала траншею (діаметром близько 100 м) у полі, приблизно за 300 м на північний схід від блокпоста «ЛНР», у напрямку підконтрольного «ЛНР» с. Обозне (18 км на північ від Луганська). Вони також бачили недавно викопану траншею на протилежному боці дороги", - заявили в місії.