Муженко назвав кількість регулярних військ РФ в окупованих Криму і на Донбасі

На території окупованих Криму і Донбасу перебувають понад 30 тис. регулярних військ Росії. Про це на спільному засіданні воєнно-наукової ради Збройних сил України (ЗСУ) та Національної академії наук повідомив начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко.

Читайте такожВійськовослужбовці затримали в зоні АТО три вантажівки з контрабандою - штаб«Окрім фактів силової анексії Криму та застосування частин та підрозділів ЗС РФ у серпні 2014 року в районі Іловайська та Луганська, введення війни проти України зараз аргументовано підтверджується присутністю військового контингенту російських регулярних військ на території України. За даними розвідки, на теперішній час це угруповання нараховує більше 30 тис. військовослужбовців, включаючи контингент, який розгорнутий в Криму», - заявив Муженко.