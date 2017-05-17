НАТО та ЄС запропонували Україні нестандартні підходи до протидії російській агресії - Муженко

НАТО та ЄС запропонували Україні нестандартні підходи до протидії російській агресії. Про це начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко написав у Facebook.

"Участь в засіданнях Військових комітетів ЄС та НАТО на рівні начальників генеральних штабів в м. Брюссель як ніколи є ефективною і прагматичною. Я поділився баченням розвитку глобальних загроз та воєнно-політичної обстановки, а колеги запропонували нестандартні підходи щодо активної протидії російській агресії в Україні", - сказано у повідомленні.

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Також були озвучені ідеї щодо підготовки і розвитку Збройних сил України. "Будемо спільно реалізувати", - додав Муженко.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко проведе консультації з лідерами країн G7 щодо протидії російській агресії.