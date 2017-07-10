З початку доби окупанти 10 разів порушили режим перемир'я на Донбасі - штаб

З початку доби російсько-окупаційні бандформування на Донбасі 10 разів порушили режим перемир’я, втрат немає.

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Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

«Близько опівночі незаконні збройні формування з мінометів обстрілювали наші позиції поблизу селища Троїцьке, що на Луганському напрямку. А вже о першій ночі там же застосували 122 міліметрову артилерію та великокаліберні кулемети. На Донецькому напрямку обстрілів не зафіксовано. Натомість, найбільш активно – 6 разів, найманці порушували перемир’я на Маріупольському напрямку. З гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики били по Павлополю і Широкиному. Вдень в районі селиш Старий Айдар, Водяне противник застосовував гранатомети. Загалом, з початку доби бойовики 10 разів порушили режим перемир’я», - повідомляє штаб.

Станом на 18 годину втрат та поранень серед українських воїнів немає.