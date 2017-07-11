Штаб: доба у зоні АТО не минула без втрат

Упродовж доби бойовики 22 рази порушили режим перемир’я, повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 06:00 11 липня.

Близько 19 години, в районі Станиці Луганської внаслідок підриву загинув один український воїн.

Читайте такожЗаконопроект про реінтеграцію Донбасу перенесуть на осінь - ЗМІ

Активні провокації ворога фіксувались ввечері та вночі. Найбільша кількість обстрілів наших позицій – 12 відбулась на Маріупольському напрямку. Після 18 години бойовики з гранатометів обстрілювали Новомихайлівку, Березове. По селищу Широкине близько 10 вечора били з великокаліберних кулеметів та озброєння БМП. Також ворожі кулемети працювали по Талаківці та Мар’їнці. У відповідь на провокації ворога українські захисники здебільшого відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

На Луганському напрямку противник ввечері і вночі бив з мінометів 82 калібру по селищам Малинове та Катеринівка. Провокативні обстріли з великокаліберних кулеметів були і по наших позиціях у Новотошківському та Новозванівці.

На Донецькому напрямку з району селища Ясинувата незаконні збройні формування близько 18 та 22 години з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецького озброєння вели вогонь по Авдіївці.