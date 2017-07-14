Знищений під Жолобком командир розвідгрупи Щерба отримав зброю з Росії - волонтери (фото)

Командир 93-ої бригади Владислав Клочков заявив, що в ході зіткнення з диверсійною групою противника був знищений командир цієї групи, кадровий російський офіцер Олександр Щерба, у полон було взято чотирьох бойовиків, серед яких і громадянин Російської Федерації, житель Алтайського краю, військовослужбовець 22-ї бригади Спп ГРУ РФ Віктор Агєєв, йдеться на сайті волонтерів InformNapalm.

Проаналізувавши фотографії зброї російської розвідгрупи, волонтери встановили, що снайперська гвинтівка знищеного командира Щерби Олександра Олександровича виготовлена у РФ після 2000-го року.

"Такі висновки ми зробили на підставі звірки серійного номера гвинтівки 0061272 з даними, розміщеними на російському спеціалізованому форумі guns.ru", - йдеться у повідомленні InformNapalm.

Читайте також"Хто так вплинув, що він опинився на Донбасі?": мати полоненого російського військового звернулася до Порошенка (відео)

На сайті є запис про те що, СГД (7.62-мм снайперська гвинтівка Драгунова) під номером 0061147 була виготовлена в 2000 році. Останні три цифри серійного номера гвинтівки Щерби свідчать про те, що його гвинтівка була випущена пізніше, ніж зазначена на сайті. Варто також звернути увагу на новий обвіс гвинтівки: пластикове ложе та новий пластиковий приклад. За даними з відкритих джерел, в такому обважуванні гвинтівки стали виробляти з 1998-1999-хх років.

Фактів експорту до України російських снайперських гвинтівок СГД в "пластику", випущених після 2000 року немає, зазначили волонтери. Крім того, вони продовжили, "відкопати в шахті Донбасу" або отримати її у вигляді трофею під час бойових дій з підрозділами ЗСУ неможливо.

Раніше ЗМІ повідомили, що ідентифіковані особи бойовиків і російських військових, взятих у полон і знищених 24 червня 2017 року в районі села Жолобок Луганської області.