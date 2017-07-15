Добу в зоні АТО: найнапруженіша ситуація на Луганському напрямку

Минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції найнапруженішою була ситуація на Луганському напрямку, де зафіксовано 16 ворожих обстрілів.

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Про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко під час брифінгу.

"На Луганському напрямку вчора противник порушував режим тиші по всіх ділянках лінії фронту від Станиці Луганської до Попасної... Всього за минулу добу на Луганському напрямку противник порушив режим тиші 16 разів", - сказав він.

За словами Лисенка, противник продовжив застосовувати важке озброєння проти сил українських захисників: випадки використання ворогом мінометів були зафіксовані у Троїцькому, Кримському та Старому Айдарі, що поблизу Щастя.

При цьому, за даними речника, найагресивніше противник вчора поводився в районі Бахмутської траси. Тут ворог відкривав вогонь виключно у темну пору доби. Після опівночі він випустив по українським позиціям 3 міни і вже пізно ввечері знову відкрив вогонь у напрямку сил АТО. Після 23.00 ворожа диверсійно-розвідувальна група противника під прикриттям снайперського вогню виступила в бік українського опорного пункту у Новотошківському. Помітивши пересування ворога, українські війська відкрили вогонь на ураження, і за декілька годин ворожий напад було успішно відбито.

"Але, на превеликий жаль, один український військовий загинув у ході наступу ворожої групи", - повідомив Лисенко.

Речник додав, що на Донецькому напрямку минулої доби було зафіксовано 6 ворожих обстрілів. Тут бойовики були активними поблизу Світлодарська та в районі Авдіївки.

Крім того, Лисенко повідомив, що на лінії фронту Кам’янка – Авдіївка – позиція «Шахта «Бутівка» відбулося 5 обстрілів, усі – з використанням легкого озброєння і тривалістю від 30 хвилин до однієї години кожний. Українські війська відкривали вогонь у відповідь.

На Маріупольському напрямку минулої доби сталося 13 ворожих обстрілів. Так, вчора близько 5.00 ворожий мінометний розрахунок відкрив вогонь по укріпленнях ЗСУ у Красногорівці, а на заході сонця на додаток до мінометів противник відкривав вогонь з танка.

Речник додав, що на півдні Маріупольського напрямку бойовики обстрілювали Павлопіль, Гнутове, Водяне і Широкине. В усіх чотирьох ворог вчора застосовував міномети й легке озброєння. Найтривалішим (більш як 2,5 години) і найбільшої інтенсивності обстріл на цій ділянці фронту відбувся у Широкиному після 20.00. Тоді бандформування випустили по укріпленнях ЗСУ понад 15 мін, а також відкривали вогонь з крупнокаліберних кулеметів та зенітних установок.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штабу АТО, минулої доби на Донбасі окупанти 35 разів порушували перемир’я, один український боєць загинув, троє дістали поранення.