Минулої доби у зоні АТО найнапруженішою була ситуація на Маріупольському напрямку – Лисенко

Минулої доби в районі проведення антитерористичної операції найбільш напружена ситуація була на Маріупольському напрямку, окупанти випустили майже 50 снарядів по Красногорівці.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

«Маріупольський напрямок. Тут спостерігалась найбільш напружена ситуація. Під обстріли з боку бойовиків потрапили наші опорні пункти переважно на північних рубежах напрямку. Вночі окупанти здійснили два мінометних обстріли Красногорівки. Під час одного з них ворог також відкривав вогонь з танків. Ввечері противник ще двічі стріляв з мінометів по позиціях українських військ поблизу міста. За підрахунками Генштабу ЗСУ, бойовики випустили майже 50 снарядів по Красногорівці», - повідомив Лисенко.

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Крім того, за його словами, вчора ввечері російські окупаційні війська відкривали вогонь по Новотроїцькому з гранатометів різних систем, а також з озброєння на БМП. Після 22.00 окупанти здійснили короткотривалий обстріл Широкіного.

Загалом, за словами Лисенка, вчора на Маріупольському напрямку зафіксовано 8 обстрілів з боку ворога, 5 із них – з використанням важкого озброєння.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби в зоні АТО бойовики 26 разів обстріляли позиції українських армійців, один військовий підірвався на міні, один поранений.