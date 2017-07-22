Бойовики обстріляли житлові квартали Мар'їнки: поранено двох дітей та жінок

Бойовики у п'ятницю, 21 липня, близько 21:00 обстріляли житлові квартали Мар'їнки, поранено дітей трьох та дев’яти років і двох жінок. Про це повідомляє українська сторона СЦКК.

"Внаслідок обстрілу з автоматичних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї житлових будинків по вулиці Молодіжній та героїв Чорнобиля, було поранено чотирьох місцевих мешканців. Усі постраждалі доставлені до Курахівської районної лікарні", - йдеться в повідомленні.

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"Дівчинка трьох років отримала осколкове поранення передньої стінки живота, дев’ятирічний хлопчик – осколкове поранення спини, правої гомілки та плеча, 19-річна жінка – осколкове поранення лівого передпліччя та лівого стегна, жінка 1963-го року народження – осколкове поранення лівого стегна. Стан усіх постраждалих лікарі характеризують, як задовільний", - додали в СЦКК.

Українська сторона наголошує, що бойовики в черговий раз ставлять під загрозу життя та здоров’я цивільного населення.

"Бойовики в черговий раз порушили перемир’я, оголошене на період збору врожаю, знову продемонстрували небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей", - наголосили в СЦКК.