СБУ просить матерів зниклих на Донбасі військових РФ звернутися до центру обміну заручниками щодо проведення ДНК-тестів

Голова Служби безпеки України Василь Грицак закликав матерів зниклих на Донбасі російських військовослужбовців звернутися до Об’єднаного центру обміну заручниками при СБУ з питання проведення ДНК-тестів для встановлення місцезнаходження їхніх дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

"В інтересах самих росіян зупинити, кажучи російською мовою, "траффик цинковых гробов российских наемников" з території Донбасу. За даними розвідки, на території України вже загинуло кілька тисяч російських військовослужбовців та найманців", - заявив Грицак.

Також він нагадав, що в Україні створені міжвідомча група та єдина базу ДНК зниклих безвісти у зоні АТО осіб.

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"Сьогодні у цій базі є понад 300 ДНК-профілів осіб, які не співпадають зі зразками зниклих безвісти в районі АТО українських військових та цивільних. Деякі з них, заявляю однозначно, належать саме російським військовим та найманцям", - сказав Грицак.

"Ми закликаємо усіх матерів, батьків, дітей російських громадян, які відправились будувати "русский мир" на Донбас та зникли безвісти, звернутися до центру обміну заручниками щодо встановлення комунікації для проведення необхідних експертиз", - сказав голова СБУ.