Бойовики через спеку суттєво зменшили провокативні обстріли позицій сил АТО – штаб

Російсько-терористичні угруповання суттєво зменшили провокативні обстріли позицій української армії.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

Читайте такожУ Сєвєродонецьку проведуть антитерористичні заходи, жителів просять не виходити з будинків

«Оперативна обстановка у районі проведення АТО упродовж сьогоднішнього дня дещо стабілізувалась. Російсько-терористичні угруповання суттєво зменшили провокативні обстріли позицій української армії. За нашими оперативними даними, насамперед, це пов’язано зі спекотною погодою та можливістю виникнення пожеж, у яких місцеві жителі звинувачуватимуть бойовиків», - йдеться у повідомленні.