Бойовики через спеку суттєво зменшили провокативні обстріли позицій сил АТО – штаб
18:35, 07 серпня 2017Війна
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Оперативна обстановка у районі проведення АТО упродовж сьогоднішнього дня дещо стабілізувалась.
REUTERS
Російсько-терористичні угруповання суттєво зменшили провокативні обстріли позицій української армії.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.
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«Оперативна обстановка у районі проведення АТО упродовж сьогоднішнього дня дещо стабілізувалась. Російсько-терористичні угруповання суттєво зменшили провокативні обстріли позицій української армії. За нашими оперативними даними, насамперед, це пов’язано зі спекотною погодою та можливістю виникнення пожеж, у яких місцеві жителі звинувачуватимуть бойовиків», - йдеться у повідомленні.
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