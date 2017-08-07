За добу в зоні АТО поранення дістали троє українських військових
13:04, 07 серпня 2017Війна
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Внаслідок бойових дій троє військовослужбовців були поранені.
Загиблих серед військових немає \ УНІАН
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загиблих серед українських військовослужбовців немає, троє були поранені.
Читайте такожГібридні війська РФ намагаються прорвати оборону сил АТО біля Бахмутської траси – ТурчиновЯк передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.
«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських війск немає, три військовслужбовці дістали поранення», - зазначив Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру АТО, ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, проте контрольованою українською армією.
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