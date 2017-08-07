За добу в зоні АТО поранення дістали троє українських військових

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загиблих серед українських військовослужбовців немає, троє були поранені.

Читайте такожГібридні війська РФ намагаються прорвати оборону сил АТО біля Бахмутської траси – ТурчиновЯк передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських війск немає, три військовслужбовці дістали поранення», - зазначив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру АТО, ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, проте контрольованою українською армією.