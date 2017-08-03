Просування ЗСУ на Світлодарській дузі: волонтер показав знищену позицію бойовиків (фото)
Волонтер опублікував знімки знищеної позиції проросійських бойовиків.
Вчора ввечері на Світлодарськой дузі був дуже важкий бій, він тривав 2,5 години. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє волонтер Юрій Мисягін.
Тоді унаслідок відповіді бійців АТО терористи попросили про "режим тиші", а одна їхня передова позиція тепер вимагає повного відновлення: вона горіла всю ніч й день.
Читайте такожПолторак перевірив стан бойової готовності артилерійських і танкових підрозділів у пунктах відведення в зоні АТО (фото, відео)
2 серпня волонтер Юрій Мисягін повідомив, що сили АТО "добре прокрокували" вперед на Світлодарській дузі. Він зазначив, що це сталося через систематичні обстріли й провокації з боку противника.
"Наша піхота на Світлодарській дузі була змушена добре пройти вперед, більше ніж на 1 км, закріпитися й поставити опорники вже на нових наших позиціях", - заявив волонтер.