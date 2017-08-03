Просування ЗСУ на Світлодарській дузі: волонтер показав знищену позицію бойовиків (фото)

Вчора ввечері на Світлодарськой дузі був дуже важкий бій, він тривав 2,5 години. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє волонтер Юрій Мисягін.

Тоді унаслідок відповіді бійців АТО терористи попросили про "режим тиші", а одна їхня передова позиція тепер вимагає повного відновлення: вона горіла всю ніч й день.

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2 серпня волонтер Юрій Мисягін повідомив, що сили АТО "добре прокрокували" вперед на Світлодарській дузі. Він зазначив, що це сталося через систематичні обстріли й провокації з боку противника.

"Наша піхота на Світлодарській дузі була змушена добре пройти вперед, більше ніж на 1 км, закріпитися й поставити опорники вже на нових наших позиціях", - заявив волонтер.