Пропалює півметра броні: позиції ЗСУ на Донбасі обстрілюють потужною російською зброєю (відео)

По позиціях українських військових у Кримському на Луганському напрямку прилітають потужні російські протитанкові гранати. Про це йдеться у сюжеті Військового телебачення України.

Зазначається, що РПГ-27 "Таволга" перебуває на озброєнні тільки у Росії та Йорданії. Так, їхня бронепробивна сила дозволяє пропалити броню за динамічним захистом до 0,6 м, пробити залізобетон товщиною до 1,5 м, цеглу – до 2 м і деревоземляне укриття – до 3,7 м.

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А ефективна дальність стрільби - до 200 м. РПГ-27 "Таволга" прийнятий на озброєння СРСР у 1989 році.

"Українські військові таких гранатометів ніколи не мали, тому це - черговий доказ використання російської зброї на Донбасі", - йдеться у повідомленні.

"Позавчора були обстріляні позиції моєї роти, два бійці отримали поранення", - розповів один з українських військових.

Як повідомляв УНІАН, бойовики активізувались під Маріуполем: по позиціях ЗСУ біля Азовського моря випущено понад 60 мін та 40 боєприпасів з реактивних систем "Град-П".