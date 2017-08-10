Бойовики активізувались під Маріуполем: випустили понад 60 мін та 40 боєприпасів з "Град-П"

Бойовики активізувались під Маріуполем: по позиціям ЗСУ біля Азовського моря випущено понад 60 мін та 40 боєприпасів з реактивних систем «Град-П».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

За його словами на Маріупольському напрямку ворог вчора активізувався ввечері близько 18.00.

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«Окупанти випустили по Старогнатівці, а також по п’яти різних позиціях ЗСУ, розташованих ближче до Азовського моря понад 60 мін та понад 40 боєприпасів до установки «Град» (Партизан). Найпотужніший обстріл стався у Гнутовому, він тривав безперервно упродовж понад 2 годин», - зауважив Мотузяник.

Він додав, що противник застосовував важке озброєння під час кожного з семи цих обстрілів