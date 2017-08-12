Доба в АТО: один військовий загинув, шестеро отримали травми або поранення

За минулу добу російські окупанти 20 разів порушили режим тиші. В результаті бойових дій троє українських військовослужбовців були поранені, ще троє отримали бойові травми, один загинув, підірвавшись на міні. Про це повідомляє прес-центрштаба АТО на сторінці в Facebook.

"Так неподалік Щастя і Новотошківського, по наших позиціях, бойовики кілька разів застосовували міномети і гранатомети. А по опорним пунктами на підступах до Сизому випустили щонайменше 5 мін калібру 120 міліметрів. Крім того, вночі, бандити майже півгодини били з 120-міліметрового міномета за українським укріплень в районі Кримського", - йдеться в повідомленні.

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На Приморському напрямку з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї бойовики двічі обстрілювали спостережний пункт ВСУ неподалік Лебединського. Також збройні провокації зафіксовані в районі Мар'їнки.

На Донецькому напрямку, близько 21 години, в результаті обстрілу українських позицій з гранатометів і великокаліберних кулеметів на околицях Авдіївки, отримав поранення один військовослужбовець.

"У відповідь наші бійці, дозволеними засобами ураження, оперативно накрили позиції ворога", - запевнили в штабі.

Як повідомляв УНІАН, по позиціях українських військових у Кримському на Луганському напрямку прилітають потужні російські протитанкові гранати. РПГ-27 "Таволга" знаходиться на озброєнні тільки у Росії та Йорданії.