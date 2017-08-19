За півроку жертвами війни на Донбасі стали понад 400 цивільних - МЗС

У першому півріччі цього року жертвами війни на Донбасі стали понад 400 цивільних осіб.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві МЗС України до Міжнародного дня гуманітарної допомоги. У 2017 р. ключовим посланням міжнародного дня визначено «Цивільні особи не можуть бути мішенню».

Зазначається, що особливе значення цього дня для України обумовлено гуманітарними наслідками російської агресії.

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За підрахунками ООН, впродовж майже трьох років воєнних дій РФ на Донбасі загинули щонайменше 2,5 тис. мирних громадян України; від 7 тис. до 9 тис. були поранені.

«Війна продовжує забирати та калічити людські життя: лише у першому півріччі цього року її жертвами стали понад 400 цивільних осіб, що на 60% більше, ніж за такий же період 2016 р.», - наголосили в МЗС.

У заяві нагадується, що порушення режиму припинення вогню, наявність значних замінованих площ становить загрозу життю для майже 800 тис. українців, які проживають поряд із лінією зіткнення. Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ регулярно фіксує численні випадки розташування контрольованими Росією незаконними збройними формуваннями військових позицій, озброєння та військової техніки у населених районах, захоплення об’єктів приватної власності та адміністративних приміщень, зокрема шкіл, дитячих садків та лікарень.

Крім того, майже 1,6 млн громадян, або близько 4% всього населення України, змушені були залишити свої домівки та стали внутрішньо переміщеними особами.