У Ростові-на-Дону зводять пам'ятник "героям Донбасу"

На початку жовтня "Союз добровольців Донбасу" відкриє в Ростові-на-Дону пам'ятник "героям Донбасу", розповів Російській службі Бі-бі-сі голова спілки Олександр Бородай, колишній лідер "ДНР".

Про те, що в міському парку імені Миколи Островського ще в кінці липня почалися роботи зі встановлення монумента, написав у соціальних мережах депутат ростовської міської думи Анатолій Котляров. Цю інформацію журналістам підтвердили і в адміністрації парку.

Замовником встановлення пам'ятника, як випливає з паспорта об'єкта, виступив сам парк ім. Островського. "Союз добровольців Донбасу" Олександра Бородая в документі не згадується. Роботи зі встановлення монумента повинні завершитися до 1 жовтня.

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Пам'ятник у ростовському парку Островського стане першим у Росії подібним монументом, присвяченим саме добровольцям, які воювали на Донбасі. Раніше в іншому парку міста - парку Дружби - з'явилася скульптура у вигляді металевого букета квітів, викуваного, за словами автором проекту, зі снарядів, які були випущені збройними силами України по позиціях самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, станом на серпень на сході України збройні сили, підтримуваної Кремлем, складають 39,3 тис. активних бойовиків. З них 2900 чоловік, за даними відомства, російські регулярні військовослужбовці, присутність яких Кремль постійно заперечує, незважаючи на гору доказів протилежного.

При цьому росіяни, які повертаються з Донбасу, ледве зводять кінці з кінцями і не можуть нічого вимагати від держави, в інтересах якої жертвували собою - адже не мають офіційного статусу.