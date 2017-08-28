На Чернігівщині військові проведуть бойові артилерійські стрільби

Військові попередили про пересування військової техніки та проведення бойових артилерійських стрільб у Чернігівській області. Як повідомила прес-служба оперативного командування «Північ», з 29 серпня по 1 вересня на території полігону с. Гончарівське в рамках підготовки підрозділів відбудеться пересування військової техніки та бойові артилерійські стрільби.

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«З метою недопущення випадків загибелі та травмування цивільних осіб внаслідок виконання вправ бойових стрільб інформуємо населення про небезпеку пов'язану із перебуванням в районі полігону. Звертаємось з проханням до населення зберігати спокій та уникати руху у напрямку полігону», - говориться у повідомленні прес-служби оперативного командування «Північ».

Також в прес-службі оперативного командування нагадали, що будь-яке несанкціоноване проникнення на територію об'єктів військових частин Міністерства оборони України тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

«Особовий склад, який залучається до несення служби у добовому наряді та варті, згідно військових статутів, має право застосовувати зброю під час несення служби», - йдеться у повідомленні.

Військові звернулися до жителів регіону з проханням повідомляти правоохоронні органи про підозрілих осіб поруч з військовими об’єктами або в місцях розташування військ.