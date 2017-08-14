В зоні АТО активізувались ДРГ бойовиків по всій лінії зіткнення – ІС

По всій лінії зіткнення на Донбасі зафіксовано активізацію діяльності диверсійно-розвідувальних груп бойовиків. Про це повідомив координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат України Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, продовжує спостерігатися висока активність ведення розвідки противником із залученням військової, спеціальної та радіоелектронної розвідки з метою уточнення бойових порядків ВСУ на передньому краї, а також розкриття військових об'єктів для їх вогневого ураження.

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Тимчук також зазначив, що протягом останнього тижня найінтенсивніші вогневі удари завдавалися російсько-терористичними військами по позиціях українських військ у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" і "Маріуполь" в районі населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Талаківка і Широкине.

«На деяких ділянках на цих напрямках противник з метою відпрацювання злагодженості дії своїх мінометних і артилерійських підрозділів постійно розміщував їх на передових позиціях, при цьому основна увага приділялася відпрацюванню питань виходу артилерійських розрахунків на вогневі позиції, підготовці їх до стрільби, а також безпосереднього нанесення вогневих ударів за схемою «вогонь-переміщення-вогонь», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російсько-окупаційні бандформування 25 разів порушили перемир'я. У штабі також повідомили, що двоє українських бійців дістали поранення.