Залишилися у літі назавжди: ЗМІ назвали кількість бійців АТО, загиблих у спекотну пору року на Донбасі

Упродовж літа 2017 року під час бойових дій на сході України загинули 55 військовослужбовці Збройних сил України, поранень зазнали 269 захисників. Про це свідчать щоденні дані Інформаційно-аналітичного центру нацбезпеки, передає Тиждень.

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Найбільше втрат українська армія зазнала за перший місяці літа - у червні загинули 23 військовослужбовці ЗСУ, поранень зазнали 111 бійців антитерористичної операції.

У липні загинуло 22 захисники України, ще 80 отримали поранення. У серпні у зоні проведення АТО загинуло 10 бійців ЗСУ, поранень зазнали 78 учасників антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня учасники Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі домовились з півночі 25 серпня встановити режим тиші на сході України у зв'язку з початком нового навчального року.