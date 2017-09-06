Бойовики активно ведуть розвідку для вогневого ураження об'єктів сил АТО - Тимчук

На Донбасі бойовики активно ведуть розвідку з метою вогневого ураження військових об'єктів сил АТО. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук.

Читайте також"Шкільне перемир'я": бойовики продовжили обстріли сил АТО на Донецькому і Приморському напрямках«Продовжує відзначатися висока активність ведення розвідки противником із залученням військової, спеціальної та радіоелектронної розвідки з метою уточнення бойових порядків сил АТО на передньому краї, а також розкриття військових об'єктів для їх вогневого ураження», - написав Тимчук.

За його словами, відзначається активізація діяльності ДРГ противника в районі Авдіївки, Чермалика, Талаківки і Широкиного, а в Перевальському районі Луганської області зафіксована робота російської автоматизованої станції перешкод (АСП) Р-330Ж (Житель).