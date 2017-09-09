У Генштабі озвучили кількість російських військових та бойовиків на окупованому Донбасі

На тимчасово окупованих територіях Донбасу знаходиться до 6 тисяч кадрових російських військовослужбовців і до 40 тисяч проросійських бойовиків. Про це прес-секретар Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

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"До 6 тисяч російських військовослужбовців знаходиться на тимчасово окупованій території Донбасу і до 40 тисяч російсько-терористичних бойовиків, а також місцевих маргіналів, які виконують завдання у складі першого і другого армійських корпусів, які функціонально підпорядковуються Збройним силам Російської Федерації. Фактично вони виконують роль окупаційних військ на території України", - сказав Селезньов.

За його словами, на Донбас продовжують прибувати кадрові військові РФ, включаючи командирів.

"Є безпосередні керівники, які на рівні командира роти й вище, виконують завдання за принципом "відрядження" на певний час", - зазначив Селезньов.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня 2017 року президент України Петро Порошенко заявив, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу знаходиться 3 тисяч професійних російських військовослужбовців. В цілому, за його даними, на Донбасі у складі російсько-окупаційних військ знаходиться 39 тисяч осіб.