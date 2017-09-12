Міноборони привело в боєготовність майже всі бойові частини Повітряних сил

З метою перевірки питань готовності до виконання завдань за призначенням майже всі бойові військові частини Повітряних сил Збройних сил України приведені у бойову готовність. Про це повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України.

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"Під час виконання цих заходів здійснюється призов на навчальні збори резервістів оперативного резерву першої та другої черг для доукомплектування цих військових частин до повних штатів", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони зауважили, що особлива увага у ході зборів приділяється спроможності військових частин організовано прийняти особовий склад запасу та організації всебічного забезпечення. Також з резервістами буде проведено низку занять з індивідуальної підготовки.