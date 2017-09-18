Україна підняла авіацію для контролю над кордоном під час російських навчань у Білорусі

Державна прикордонна служба України продовжує проводити посилені заходи безпеки на всіх ділянках кордону. Насамперед це пов’язано з проведенням російсько-білоруських навчань "Захід-2017", які розпочались з 14 вересня та триватимуть до 20 вересня, передає прес-служба ДПСУ.

Зокрема, у прикордонному відомстві проводилися двоступеневі командно-штабні навчання органів управління та підрозділів органів охорони державного кордону. Вони тривали в рамках оперативної підготовки Генштабу ЗСУ.

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Нині прикордонники продовжують прикривати напрямки можливих провокативних дій та збройних вторгнень у тісній взаємодії з ЗСУ, Нацгвардією та Нацполіцією по всіх ділянках. До заходів також залучаються резерви прикордонного відомства. Такі заходи триватимуть щонайменше до закінчення навчань "Захід-2017".

"Крім того, ці напрямки посилено прикордонною авіацією. Зокрема, екіпажі авіаескадрилей на патрульних літаках проводять повітряний моніторинг кордону і вже обстежено близько 900 км держкордону", - розповіли прикордонники.

Як повідомляв УНІАН, спільні стратегічні навчання збройних сил Білорусі й Росії "Захід-2017" розпочалися 14 вересня і триватимуть до 20 вересня. Перший етап навчань закінчився 16 вересня. 17 вересня розпочався другий етап - активна фаза.

Навчання відбуваються на полігонах Білорусі та Росії. Президент РФ Володимир Путін у понеділок, 18 вересня, проінспектує хід цих навчань в Ленінградській області.

Напередодні до Мінська прибули спостерігачі за навчаннями від Латвії, Литви, Норвегії, Польщі, України, Швеції, Естонії - по два представники від кожної запрошеної держави.